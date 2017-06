Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Gabon: Jean Ping refuse de dialoguer avec Ali Bongo…Voilà sa proposition! Rédigé par la rédaction le 4 Juin 2017 à 23:50 | Lu 83 fois

Au Gabon, deux soutiens de Jean Ping ont appelé au dialogue avec Ali Bongo Ondimba. Cependant le candidat donné malheureux par le Conseil Constitutionnel gabonais, Jean Ping, a fait une déclaration vendredi. Il refuse fermement cette idée. « Je refuse de dialoguer avec ce monstre », a clamé Jean Ping

L’on attendait un recadrage des troupes. C’est bien à cet exercice que Jean Ping s’est livré vendredi 2 juin, lors d’une allocution à son domicile. Celui qui se dit toujours le « président élu » du Gabon, a écarté toute possibilité de dialogue avec Ali Bongo Ondimba, son rival, comme l’avaient pourtant suggéré deux de ses soutiens, Guy Nzouba Ndama et Casimir Oyé Mba.



« Je refuse de dialoguer avec ce monstre. Je ne veux pas trahir le mandat que le peuple gabonais m’a librement confié », a lancé l’ancien président de la Commission de l’Union africaine. « À ceux qui, hier encore membres de l’opposition, ont décidé de prendre part à cette kermesse [le dialogue politique national, NDLR]pour des calculs égoïstes, comme à ceux de nos amis et partenaires qui, de bonne foi, nous proposent d’accepter de dialoguer avec Ali Bongo, […] je le redis ici : c’est non ! C’est niet ! »

« C’est aujourd’hui une vérité que le prétendu dialogue d’Angondjè est également un échec. La preuve, rien ne change, on prend les mêmes et on recommence comme auparavant », a ajouté Jean Ping, estimant que le Gabon était « confronté à la pire tragédie de son histoire » Pour lui, si Ali Bongo avait accepté le résultat sorti des urnes le 27 août 2016, cette situation aurait été évitée.

Toutefois, Jean Ping apprend qu’il reste ouvert à une médiation internationale « Je reste ouvert à une médiation internationale, visant à rétablir la vérité des urnes […] et je lance un appel solennel à la communauté internationale pour une médiation. […] Je dis bien une médiation et non un dialogue avec Ali Bongo en vue de rétablir la vérité des urnes et d’assurer les conditions pacifiques d’une passation de pouvoir ».

En présence d’Alexandre Barro Chambrier, Didjob Divungi et Jean-François Ntoutoume Emane, Jean Ping a donc persisté dans la stratégie mise en place depuis septembre 2016. Il espère notamment pouvoir compter sur le soutien de la communauté internationale, et notamment du nouveau président français Emmanuel Macron.



afrik.mag

