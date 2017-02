Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Gabon: Près de trois millions d’euros, détournés via une fraude à la carte de crédit prépayée Rédigé par la rédaction le 26 Février 2017 à 19:14 | Lu 859 fois

Sale temps pour neuf cadres de la BGFI Bank. Suite à une enquête ouverte concernant le détournement de près de 3 millions d’euros à travers la carte de crédit prépayée.



L’ex-directeur général de BGFI Bank-Gabon ainsi que 08 autres employés de ladite institution ont été inculpés pour "association de malfaiteurs et complicité de vol aggravé", selon le parquet de Libreville.



En effet, une enquête a été ouverte portant sur 1,9 milliard de FCFA, près de trois millions d’euros. L’argent a été détourné via la fraude à la carte de crédit prépayée. Pour tout utilisateur de la carte prépayée d’une banque par exemple, il est facile d’effectuer des retraits d’argent à l’étrange en respectant le plafond à ne pas dépasser.



C’est dans cette opération à la carte prépayée que dans la nuit de vendredi 17 au samedi 18 février 2017, la BGFI Bank-Gabon a été victime d’une intrusion de son système informatique dans les guichets automatiques.



Selon les informations rapportées par les médias gabonais, « entre minuit et 03H00 du matin, les plafonds des cartes Visa prépayées ont été augmentés simultanément ». Les cartes auraient alors été rechargées depuis ce réseau informatique interne, révèle le journal Union qui précise qu’il y a eu des retraits de fonds simultanés qui ont été effectués en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Suisse. Leur montant s’élève à 1,9 milliard de FCFA.



C’est ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête, conduisant à l’inculpation de 9 personnes. La justice gabonaise va donc demander l’extradition des huit auteurs présumés des retraits, tous originaires d’Afrique de l’Ouest, qui auraient acheté plus de 400 cartes prépayées, croit savoir le quotidien local.



L’affaire éclabousse aussi deux autres employés dont l'identité n’a pas été révélée. Ils sont aussi inculpés mais en liberté provisoire



Yao Junior AFRK.MAG Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Trump n'assistera pas au dîner des correspondants de la Maison-Blanche Allemagne: une voiture fonce sur des passants et fait un mort