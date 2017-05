Gadio, Baldé, Guirassy & Cie cherchent encore l'appellation de leur nouvelle coalition

Ils ne se retrouvent ni dans Benno Bokk Yakaar (BBY), ni dans Manko Taxawu Senegaal. Cheikh Tidiane Gadio, Abdoulaye Baldé, Moustapha Bamba Guirassy, Marième Wane Ly, ainsi que d’autres mouvements affiliés ont lancé, hier, une nouvelle coalition qui se veut un pôle alternatif.



Une troisième voie, comme celle empruntée par le leader de Osez l’avenir. Mais pour le moment, la coalition lancée n’a pas encore d’appellation et attend la confirmation de la participation de certains de ses membres dont Cheikh Baye Mamoune Niasse et Ibrahima Abou Nguet.



Le leader du mouvement panafricain et citoyen Luy jot jotna, Cheikh Tidiane Gadio annonce la participation ultérieure de 3 grands partenaires majeurs avec qui ils sont en discussion et dont il préfère taire les noms. Mais, souligne l’ancien ministre des Affaires étrangères, « d’ici à samedi (20 mai) tout sera mis en place pour rassembler au moins une dizaine de formations politiques et mouvements citoyens » afin d’engager la bataille des législatives de juillet prochain.



La coalition tient à se démarquer de la mouvance présidentielle regroupée au sein de BBY mais aussi de l’opposition réunie autour de Manko Taxawu Senegaal. « Nous voulons incarner un autre Sénégal que celui de BBY ou de MST », soutient Gadio. Pour sa part, Abdoulaye Baldé, veut « un changement dans le discours politique, une révolution des mentalités et une amélioration des conditions de vie des Sénégalais ».