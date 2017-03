Gadio pour une 'commission paix et dialogue au Sénégal': Le Palais botte en touche

Suite à la sortie de Cheikh Tidiane Gadio, sur la Rfm, ce jeudi arguant qu’«au regard de la situation politique et sociale du Sénégal, une commission Paix et dialogue doit être mise en place», El Hadji Kassé, conseiller en communication du chef de l’Etat, rétorque et précise.



Selon le journaliste : «le dialogue est une constance pour Macky Sall. Parce que dès son arrivée au pouvoir en 2012, il a organisé des séries d’assises, notamment sur entre autres, l’Education, le foncier, l’administration».



Pour El Hadji Kassé, « il faut particulièrement être fier de la cohésion qui prévaut au Sénégal. Les acteurs ont le droit de développer des positions, mais pourvu que cela aille dans l’intérêt du Sénégal».

