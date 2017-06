Gagnez votre vie autrement que par la politique, M. Dembo Sakho !

Comprenez donc Dembo Sakho que vous ne pouvez être l’un des nôtres. Ce que vous avez d’ailleurs très vite compris lorsque des perdiem pour participer à des tournées entièrement prises en charge par le parti, vous ont été refusés.



Dembo Sakho, allons, il vous reste au moins à respecter la vérité en ce mois saint de Ramadan:

Il n'y a pas eu vente de places par la coalition Joyyanti, mais contribution des 10 premiers de la Liste Nationale à la constitution de la caution réclamée par les organisateurs des élections.



Ce paiement à permis le dépôt de la caution au bénéfice de tous nos candidats, et notamment de nombreux jeunes non salariés,

Vous n'êtes pas fondateur de l'ACT. Par contre, vous avez été accepté au sein de nos instances en vous présentant comme fondateur de l'APR et cela n’a jamais été prouvé,

Vous avez été coopté au sein desdites instances sur seule proposition de M. Abdoul Mbaye

Nous ne vous connaissons aucun rôle, ni aucune action majeure qui aurait pu vous faire mériter une place remarquable sur une des listes de la coalition Joyyanti

Dommage que vous ayez oublié que vous faites partie de ceux qui ont bénéficié de l’aide sociale et de l’indulgence du parti. En ce mois béni, une manifestation de reconnaissance aurait été due plutôt que de dénigrement.



Dembo Mame neena bala nga nane mana mana, nga nekk gnunila yawa !



Dembo Sakho, les jeunes du parti tiennent à vous dire que leur déception est grande.





source: Communiqué de l'ACT (JACT)

