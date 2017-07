Gakou à sa sortie du bureau de vote : ”je suis stupéfait de participer aux élections les plus mal organisées de l’histoire du pays” Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

”Je suis stupéfait de participer aux élections les plus mal organisées de l’histoire du Sénégal”. Tel est le regret, profondément, exprimé par Malick Gakou, après son vote effectué, à l’instant, au Centre École 16 de Guédiawaye ( bureau 2).

Aussi, la tête de liste départementale de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, qui a patienté, durant plusieurs minutes, dans les rangs avant d’accomplir son devoir citoyen, a vigoureusement dénoncé, dans la commune de Sam Notaire, le manque de représentant de la Coalition “Mankoo Taxawu Senegaal”, dont il est la tête de liste départementale à Guédiawaye.

Qualifiant ainsi le Gouvernement d’incapable d’organiser des élections, le coordonnateur de ladite coalition de déclarer : ” tout ça prouve l’incompétence et l’incapacité du Gouvernement qui ne peut organiser des élections ni assurer les bases du développement économique et social du pays”.

Par ailleurs, le patron du Grand parti appelle l’Administration centrale à résoudre le problème, pour insiste- t-il, ”éviter des tensions sur le déroulement du scrutin”. Ousmane THIANE, Stagiaire (Actusen.com)

