Gala Chic et Glamour: Les nominés du trophée "Malaaw" au Pavillon le Doyen Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 18:08 | | 0 commentaire(s)| Le Gala Chic et Glamour a décerné des trophées "Malaaw" à Amadou Samba Kane Dg de la Lonase, Fatou Mbaye Sylla Directrice de l'hôpital Diamniado,Mariama Sarr Ministre de la femme et de l'action représentée par le consul Amadou Diallo, Baba Maal artiste compositeur représenté par Tange Tandian, Masses Thiam de la fondation keur Rassoul représenté par Bathie Samb, Khalilou Fadiga ex international Sénégalais, consultant sportif, L'association Donia

