Gala de Luc Nicolaï, la mise passe passe de 10 à 9 millions Fcfa Le promoteur Luc Nicolaï a vite fait de revoir à la baisse la mise qu'il avait décidé de mettre en jeu le dimanche 12 février 2017 au stade Demba Diop. Ainsi celle-ci passe de 10 à 9 millions Fcfa car le patron de Luc Nicolaï and Co a jugé les frais d'organisations "trop élevés".

Les lutteurs qui seront au stade Demba Diop devront se faire à l'idée qu'ils vont se battre pour une mise de 9 millions Fcfa au lieu de 10. L'information a été donnée dimanche dernier à Adrien Senghor par l'homme qui assurait le micro central. Au niveau du CNG, on confirme la baisse de la mise qui sera de 9 millions. "Le promoteur Luc Nicolaï a jugé les frais d'organisation trop élevés pour une mise de 10 millions. Le cas échéant, les frais d'organisation vont s'élever à plus de 1 million sans oublier la location du stade et les autres charges".



Le patron de Luc Nicolaï and Co a décidé alors de revoir à la baisse la mise en y incluant les frais d'organisation qu'il devra payer au niveau du CNG. Ce qui fait un total de plus de 12 millions Fcfa, nous informe-t-on.



Refusant de payer cette somme, le promoteur mbourois décide de changer de fusil d'épaule. Ainsi le 12 février prochain, les lutteurs qui seront présents à Demba Diop pour le gala de lutte simple se frotteront pour une mise de 9 millions Fcfa.



