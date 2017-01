Gambie: A quelques heures de la fin du mandat de Jammeh, Banjul se transforme en une ville fantôme

La Gambie s'est complément vidé de ses populations ces derniers vingt quatre heures. Plusieurs milliers de personnes principalement des enfants et des femmes, ont traversé la frontière pour se réfugier au Sénégal, au cours des dix derniers jours à cause d'une intervention militaire imminente de la Cedeao.



"Les équipes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) rapportent avoir vu des bus remplis d'enfants, accompagnés de femmes, traversant la frontière ", a déclaré Liz Ahua, représentant régional de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Dakar.





Banjul, la capitale, d'habitude animée le jour comme la nuit, est devenu une ville fantôme, surtout après que le président sortant Yahya Jammeh a décrété l'état d'urgence, moins de 48 heures avant la fin de son mandat.



Comme Banjul, Serrekunda, le plus grand centre d'affaires et Bakau ont également tourné au ralenti, pas même le bruit de voiture.



L'avenue, Kaïraba autre centre des affaires est aussi vide avant même la tombé de la nuit. Les luxueux restaurants qui parsèment l'avenue sont tous fermés. Tous les magasins sont aussi fermés et le trafic est à l'arrêt. Il n'y a pas de piétons. L'avenue animée était enveloppée par un calme et le silence était omniprésent.





Yahya Jammeh, a perdu le pouvoir face à son rival Adama Barrow lors des élections du 1er décembre. Après avoir concédé initialement sa défaite, Jammeh est revenu sur sa décision suscitant désapprobation de la communauté internationale.