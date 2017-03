Gambie : Adama Barrow autorise la réintégration de militaires putschistes anti-Jammeh Le président gambien Adama Barrow a autorisé la réintégration au sein de l'armée de six militaires condamnés pour préparation de coup d'État contre son prédécesseur Yahya Jammeh, a-t-on appris samedi de source militaire.



« Le haut commandement militaire a, en consultation avec le président Adama Barrow, réintégré le lieutenant Buba Sanneh, le soldat Modou Njie, le lieutenant Sarjo Jarju, le capitaine Abdoulie Jobe, le lieutenant Amadou Sowe et Buba Bojang au sein de l’armée », a précisé cette source à l’AFP.



L’ex-président Jammeh avait surmonté plusieurs tentatives de coup d’État durant ses 22 ans de règne, la plus grave étant celle de 2014 : des soldats avaient tenté de prendre le contrôle du palais présidentiel pendant qu’il était à l’étranger.



Trois condamnés à la peine de mort



Les six hommes avaient été condamnés par un tribunal militaire en avril 2015, dont trois à des peines de mort, qui auraient dû être examinées en appel par la Cour suprême, mais les condamnés avaient bénéficié de l’amnistie promulguée par Barrow le mois dernier. Les six militaires ont déjà repris leurs activités au sein de l’armée.



Le 30 décembre 2014, un groupe d’hommes lourdement armés avait attaqué le palais présidentiel de Banjul mais avait été repoussé par des forces loyalistes.



Une semaine après avoir reconnu les résultats de la présidentielle de décembre dernier, Yahya Jammeh avait refusé de céder le pouvoir à Adama Barrow. Il avait quitté la Gambie le 21 janvier pour un exil en Guinée équatoriale après d’intenses pressions diplomatiques et militaires.



Source: AFP

