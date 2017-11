Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Gambie – Adama Barrow, la bamboula comme Yahya Jammeh? Rédigé par La rédaction le 23 Novembre 2017 à 09:38 | Lu 862 fois Cela sent le scandale à plein nez en Gambie ou du moins cela en a tout l’air, avec des accusations de la part des politiques dont une source a pris langue avec Senego. Le nouveau président Gambien ne serait pas aussi différent de son prédécesseur Yahya Jammeh, accusé de faire profiter des biens de l’Etat à sa famille et à ceux qui l’ont soutenu durant l’élection présidentielle.

Etudes aux Etats-Unis

L’acte posé par le président Adama est d’abord son fils et deux (2) de ses demi-soeurs (la défunte soeur de Adama Barrow est leur mère) qui sont désormais aux Etats-Unis pour continuer leurs études. « Lui-même Adama Barrow s’était insurgé quand Yahya Jammeh avait aussi amené sa famille aux Etats-Unis. Il a profité d’un voyage privé de l’Etat pour les intégrer dans la délégation. Et il y a six mois derrière, il ne le pouvait pas. Il est en train de s’enrichir sur le dos des gambiens qui se sont battus durant 24 ans. Finalement, quelle est la différence entre Yahya Jammeh et Adama Barrow? Le soldat était d’ailleurs plus généreux que ce dernier car il traitait bien les mosquées, mais Barrow ne donne que 10.000 dallasis, environ 120.000 F CFA) », accuse l’informateur proche de ce dossier estampillé Top Secret.



Fatou Ceesay, Ambassadrice sans bureau

« Fatou Ceesay est l’ambassadrice du président Adama Barrow. D’ailleurs, elle conduit les voitures laissées par Yahya Jammeh. Elle habitait à Londres, mais depuis elle est rentrée en Gambie. Elle loge dans le palais qui est à Fajara », souffle la source de Senego qui s’est aussi prononcée sur Freedomnews.

A l’en croire, « elle était récemment partie en Arabie Saoudite avec le président. La délégation l’a laissé sur place car c’est elle qui gère les deals du président Barrow et est sa représentante dan ce pays et à Dubaï aussi », dit-elle au micro de Senego. Plus grave estime notre interlocuteur, Fatou Ceesay faisait partie des bailleurs de fonds de Adama Barrow: « elle lui avait remis au 150.000 dollars (environ 83.746.160 F CFA). C’est pourquoi elle a ses retours d’investissement ».



First Laye F Bah, deux nouvelles maisons

« La Première Fatoumata Bah a construit deux nouvelles maisons à Tanji et pose des actes qui sont uniquement réservés aux membres du Gouvernement », se désole la source.

Partager sur facebook



