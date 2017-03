Gambie: Akon en visite officielle Pour la réalisation de son vœu de voir toute l’Afrique éclairée en énergie propre et durable, Akon ne baisse pas les bras. Il multiplie ses voyages et lance des projets dans divers pays. Le dernier pays où il a déposé ses valises est la Gambie, avec son projet « Akon Lighting Africa » dans ses valises.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2017 à 12:44 | | 0 commentaire(s)|

Cette visite est aussi liée à un projet d’autonomisation des jeunes, intitulé ‘‘Le rôle des jeunes dans la construction d’une nouvelle Gambie’‘. Le programme est dirigé par Thione Niang, fondateur du projet Give 1 et Samba Bathily de Solektra Energy Group.





Ce petit pays, dirigé pendant 20 ans d’une main de fer par Yahya Jammeh, a connu son alternance politique après les présidentielles du 1er décembre 2016. La Gambie a un nouveau président en la personne d’Adama Barrow. Lui et son gouvernement comptent tourner une page de l’histoire de ce pays en travaillant pour l’épanouissement des Gambiens.



En Gambie où Akon aura un agenda chargé, il profitera de son séjour pour lancer son projet d’énergie solaire. Mais bien avant, Akon et le Président Adama Barrow vont avoir un entretien.



Après avoir mobilisé plus d’un milliard de dollars en vue de financer des projets en Afrique, le chanteur a fait savoir que, pour arriver à mobiliser ces fonds, la tâche n’a pas été facile.



Mais, Akon ne se décourage pas. Par ailleurs, il a déclaré que l’Afrique a besoin de ressources de base comme l’eau potable et l‘électricité. Le chanteur a aussi dit qu’il a réduit son goût pour le luxe lorsqu’il a constaté le sous-développement en Afrique.



Soulignons qu’en 2015, Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, avait lancé les bases d'un grand projet solaire visant à fournir de l‘électricité à quelque 600 millions d’Africains. L’initiative vise principalement les communautés rurales qui n’ont pas accès à l‘électricité. Plusieurs pays ont déjà bénéficié du projet d’Akon.



Thierno Malick Ndiaye avec Afrikmag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook