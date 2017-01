Gambie : Alieu Momar Nji, le président de la Commission électorale porté disparu

Le président de la commission électorale en Gambie, Alieu Momar Njai, aurait quitté le pays, selon plusieurs rapports. Sa famille a déclaré à la BBC qu'il n'était plus en Gambie, et qu'elle ne dévoilerait pas son lieu de refuge.



Alieu Momar Njai aurait fui à la suite de menaces de mort, après avoir annoncé la défaite de Yahya Jammeh lors de l'élection présidentielle.



Le président sortant a d'abord concédé la victoire à son rival Adama Barrow, mais a ensuite lancé une action en justice pour annuler le résultat de la présidentielle, affirmant que le scrutin était entaché d'irrégularités.



La commission électorale avait déclaré que l'élection était libre et équitable.



Réouverture du siège de la Commission électorale



Le siège de la Commission électorale a été rouvert la semaine dernière sur décision du gouvernement gambien.



Le 13 décembre, il a été fermé et encerclé par les forces de sécurité, en raison de risque d'incendie, a expliqué le gouvernement. Et de rappeler "qu'il y aura toujours une présence policière sur place".



