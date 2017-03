Gambie: Bientôt une commission d'enquête sur les activités commerciales de Jammeh

Le gouvernement du président Barrow va mettre sur pied une commission d'enquête sur les activités financières et commerciales de l'ancien Président Yahya Jammeh.



La révélation a été faite ce jeudi, par le procureur général et ministre de la Justice, lors d'une conférence de presse à Banjul, sur les activités de son ministère au cours des dernières semaines, rapporte les médias gambiens.



Selon Abubakr Tambadou, son ministère a déjà été instruit par le président Adama Barrow pour créer une telle commission d'enquête.



"Mon département est en train de finaliser le projet de création d'une commission d'enquête pour examiner les activités financières et commerciales de l'ancien président", a déclaré Abubakr Tambadou, procureur général et ministre de la Justice, soulignant que "la Commission devrait commencer ses travaux le plus tôt possible".



Le ministre Tambadou a annoncé que des correspondances seront adressées bientôt à tous les ministères, organismes et organes gouvernementaux leur demandant de suspendre les accords conclus entre le gouvernement et certaines "entreprises identifiées", en attendant d'y voir plus clair.



L'ancien Président Yahya Jammeh est présenté comme étant le propriétaire d'un grand nombre d'entreprises installées en Gambie, allant de la pêche, la vente de riz et de la boulangerie entre autres, y compris l'exploitation minière des ressources naturelles du pays. Il est impliqué dans presque toutes les affaires du pays.