Gambie : Comment Jammeh a énervé Sirleaf Ellen Johnson Sirleaf, la Présidente du Libéria, est dépitée. Elle n’a pas du tout apprécié ce que lui a fait Jammeh. En effet, dimanche dernier, le président déchu de la Gambie avait appelé au téléphone la présidente en exercice de la Cedeao pour évoquer avec elle quelques points ayant trait à la sensible crise gambienne.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017 à 09:54

Cependant, dans un dessein inavoué, Jammeh a mis le téléphone en haut-parleur et passé la conversation en direct à la télévision nationale gambienne. Le tout, sans jamais avoir ni prévenu la présidente de la Cedeao, ni demandé son autorisation. Quand cette dernière a découvert la supercherie, elle fut hors d’elle.



«Le dimanche 15 janvier, le président de la Gambie, Yahya Jammeh, m'a téléphoné pour adresser un message aux autorités de la Cedeao afin qu’ils mettent à la disposition de la Gambie des juges pour faire face à la crise. Ce n'était vraiment pas nouveau car il avait dit la même chose lors de réunions avec l'équipe de médiation deux fois à Banjul. Malheureusement, étant la personne qu'il est, il a enregistré et télévisé la conversation sans me faire part de son intention de le faire», a craché Mme Sirleaf.



«Il ne m'a absolument pas dit qu'il m'enregistrait. J'étais dans un véhicule quand j'ai reçu son appel. C'était une conversation téléphonique entre lui et moi. Comme je le dis, malheureusement, il ne m'a pas dit son intention», s’est indignée la président du Libéria, qui s’exprimait sur la Bbc. Des propos repris par Thefatunetwork.

