Gambie: Coup dur pour Yahya Jammeh !

Le président Jammeh a signé, en milieu de la semaine dernière, les décrets de nomination des 6 juges, dont 5 Nigérians, Habeeb Abiru, Abubacar Datti Yahya, Abubacar Tijani, Obande Festus , Obande Angim et un Sierra Léonais, Nicholas Colin Brown. Ces derniers sont nommés dans le but de statuer son recours en annulation des résultats de la dernière présidentielle qui a élu Adama Barrow président de la République gambienne.



Le juge Habeeb Abiru a longtemps été juge à la cour d’appel de Kaduna au Nigéria, il est habitué à traiter des contentieux électoraux. Il confie à des frères confrères de Smbc news qu’il compte même s’investir pour sensibiliser ses confrères pressentis à refuser l’offre de nomination du président Jammeh.



Cette décision du juge Nigérian, a eu l’heure d’énerver un peu plus Yaya Jammeh et son camp qui sont dans l’ impasse. Et des sources sûres confient au journal Sud Quotidien que « le Boss » est désormais prêt à tenter le tout pour le tout pour conserver son pouvoir.



Senego