Gambie: Défection du ministre des Affaires étrangères

A moins d'un mois de la fin de la transition en Gambie, Yahya Jammeh est de plus en plus esseulé, mis sous la pression de la communauté internationale. Il est aussi lâché par certains apparatchiks de son pouvoir à l'image de son ministre des affaires étrangères.



Neneh Macdouall Gaye a décidé de rompre avec le Président Jammeh en démissionnant de ses fonctions. Selon Freedom-newspaper, la patronne de la diplomatie gambienne, qui participait à une rencontre en Arabie Saoudite, pour rallier les Etats Unis où elle résidait jusqu'à sa nomination au ministère des Affaires étrangères



Vivant à Atlanta et dépositaire de la carte verte, elle a été "recrutée" par Jammeh grâce aux recommandations de l'ex- ambassadeur de la Gambie à l’ONU que le Président sortant a limogé. Après qu'il a reconnu Adama Barrow comme nouveau chef d'Etat.





Le Quotidien