Gambie-Enquête sur la mort d'Habib Barrow : Comment les quatre pitbulls ont dévoré le fils d’Adama Barrow

Habib avait 8 ans. Sa mort tragique, dimanche, fait courir les rumeurs à Banjul, alors que son père, Adama Barrow, doit prêter serment aujourd’hui.



Le marché de Banjul est déserté, le 17 janvier 2017, alors que les troupes sénégalaises sont massées à la frontière, prêtes à intervenir si Yahya Jammeh refuse toujours de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow.



C’est un drame atroce et étrange qui a endeuillé la Gambie entre la fuite du président élu Adama Barrow jeudi 12 janvier et la déclaration, cinq jours plus tard, de l’état d’urgence par le président sortant, Yahya Jammeh, qui s’accroche au pouvoir.





Dimanche 15 janvier, en fin d’après-midi, alors que le Sénégal se préparait à masser des troupes à la frontière gambienne, prêtes à une intervention musclée, l’un des enfants du président élu, le jeune Habib Barrow, a été dévoré par quatre pitbulls dans un quartier de la capitale, Banjul. Le garçon de 8 ans a rendu l’âme peu de temps après son admission à l’hôpital de Serrekunda des suites de ses blessures à l’abdomen et au visage.



Séparé de ses frères et sœurs



La nouvelle a aussitôt semé l’effroi dans un pays où la peur reste le sentiment le mieux partagé, après vingt-deux ans d’exercice du pouvoir par un président autocrate et ténébreux entouré de marabouts qui affirme posséder des pouvoirs magiques comme celui de guérir les personnes atteintes du sida avec un mélange de plantes. Yahya Jammeh a-t-il réussi à semer la malédiction dans la famille de son opposant, vainqueur de la présidentielle du 1er décembre 2016 mais à qui il refuse de céder sa place ?





Selon nos informations, lorsqu’il quitte la Gambie en catimini dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 janvier, le président élu Adama Barrow prend soin de demander à sa famille d’aller se cacher en lieu sûr. Lui-même doit d’abord se rendre au Mali, pour aller plaider sa cause au sommet Afrique-France de Bamako, accompagné par la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, qui a tenté une ultime médiation. Il va ensuite, dimanche, rejoindre le Sénégal qui lui a proposé de l’héberger en attendant la date prévue de son investiture, jeudi 19 janvier.



Avec l’accord de la deuxième épouse et mère du défunt garçon, la première femme d’Adama Barrow avait la tâche d’amener les cinq enfants du président élu chez une tante dénommée Néné Gallé dans le quartier de Manjie, près de la station balnéaire de Senegambia, confie au Monde Afrique, un membre de la famille Barrow. Sa mission accomplie, la première femme est allée chercher refuge ailleurs.



A partir de là, les choses sont allées très vite, soufflent nos sources au sein de la famille Barrow. Sans que l’on sache encore pourquoi, la tante Néné Gallé a estimé le lendemain de son arrivée qu’il fallait séparer le jeune Habib Barrow de ses frères et sœurs, et l’a conduit dans le quartier Fajara chez son beau-frère, un certain Vieux Ceessay, homme d’affaires de son état, séjournant souvent en Europe et possédant plusieurs chiens dangereux.



Les cris de la femme de ménage



Tenant ses informations de la femme de ménage de la famille, une voisine du quartier Fajara explique : « Le 15 janvier vers 17 heures, Vieux Ceessay est sorti de la maison en y laissant le jeune Habib et la femme de ménage qui officiait derrière la cour, sans prendre la précaution d’attacher les chiens. Quelques minutes plus tard, quelqu’un a sonné à la porte et le jeune Barrow est allé ouvrir. C’est là que les pitbulls se sont attaqués à lui, causant l’irréparable. »



Ces explications n’ont pas convaincu les Gambiens, qui ont vu dans la mort du garçon un funeste présage, dans un contexte politique d’une extrême tension. Un autre voisin les corrobore pourtant : « Ce sont les cris de la femme de ménage qui ont ameuté le voisinage, raconte cet homme, la trentaine, désireux de garder l’anonymat. Sur place, nous avons eu beaucoup de mal à chasser les gros chiens qui avaient déjà entamé le petit au visage et surtout au ventre. »



Un proche du président élu reste sceptique. « Cette affaire n’est pas claire, dit-il. La police a arrêté Vieux Ceessay avant de le relâcher, suite, ai-je entendu, à plusieurs interventions de la famille Barrow. Or Vieux Ceessay n’est ni un ami, ni un parent d’Adama Barrow. Et personne ne sait à quel titre il lui a été confié le petit Habib. » Notre interlocuteur, qui requiert également l’anonymat, n’hésite pas à parler d’un « homicide volontaire ».



Pourquoi Habib a-t-il été séparé de ses frères et sœurs ? Pourquoi Vieux Ceessay l’a-t-il laissé seul dans une maison avec des chiens aussi dangereux ? Qui a sonné à la porte ? Dans une capitale gambienne en état d’urgence, désertée par les touristes et par des milliers de Gambiens ayant fui au Sénégal le temps que s’apaise la tempête politique, et alors que l’on perçoit déjà les bruits de bottes d’au moins deux armées étrangères prêtes à intervenir, ces questions ne trouveront pas de réponses rationnelles. Dans les rues de Banjul, seules courent les rumeurs. Certaines parlent du dernier sacrifice d’un président féticheur, d’autres d’un sang innocent qui aurait été versé pour éviter, peut-être, que ne coule celui de beaucoup d’autres.



Source Le Monde