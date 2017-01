Gambie-Equation à mille inconnues: Où Adama Barrow prêtera-t-il serment ?

Inexorablement, la date fatidique du 19 janvier approche, indifférente aux supputations, aux commentaires et aux analyses des "connaisseurs", forte d'une seule certitude: il y a aura un avant et un après 19 janvier sous le ciel gambien.



Le jour le plus long de la vie politique en Gambie, voire la vie tout court pour le peuple gambien, commence ce mercredi, à minuit pour se terminer le jeudi à la même heure. Le monde sera alors édifié de qui de la rhétorique hargneuse du président sortant Yahya Jammeh et de la tranquille assurance du président élu Adama Barrow l'emportera avec comme enjeu majeur...un serment.



De Dakar où il s'est exilé "temporairement", à la demande des autorités de la CEDEAO, Adama Barrow a déclaré qu'il va prêter serment ce 19 janvier et nulle part ailleurs que sur le sol gambien. "Je précise qu’à partir du 19 janvier, je commencerai à exercer mes fonctions de président de la République de la Gambie", a dit Me Mai Ahmeth Faty, son conseiller spécial qui parlait en son nom, lundi dernier, lors d'une déclaration devant la presse.



"Non, tu ne prêteras pas serment jeudi en territoire gambien", a déjà prévenu Yahya Jammeh, qui a mis en alerte les autorités militaires et aux commandants territoriaux à savoir les gouverneurs, jurant d'empêcher par tous les moyens son tombeur d'être investi de ses fonctions de chef d'Etat le 19 janvier prochain comme prévu par la CEDEAO. A cet effet, il a demandé à la Cour suprême de ne pas procéder à l'investiture d'Adama Barrow comme nouveau Président élu de la Gambie.



Pourquoi autant d'enjeu autour d'un serment? Parce que tout simplement la personne qui prêtera serment sera celle qui engagera l'avenir de la Gambie auprès de la sous-région, des instances régionales ,de la communauté internationale. il faut également savoir que toute intervention militaire sera au préalable assujettie à une prestation officielle et à une reconnaissance internationale du demandeur d'où l'extrême tension autour de cette problématique. Ce n'est qu'une fois investi que le nouveau président peut demander de l'aide à la Cedeao à rentrer dans son pays. "Ce qui pourrait s’apparenter à de l’ingérence dans les affaires d’un autre pays ne le sera plus si un président légitime invite un autre pays à lui venir en aide », a déclaré à RFI le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama.



Bluff ou réalité, quid de l'assurance maintes fois affirmée d'Adama Barrow de prêter serment en Gambie alors que Yahya jammeh a bunkerisé le pays à coups de check-point, de militaires armés, d'arrestations tous azimuts pour tous ceux qui ne le soutiennent pas dan sa folle aventure.



Nos radars nous soufflent qu'il pourrait tout simplement prêter serment lors d’une cérémonie privée présidée par un juge dans une ambassade de Gambie à l’étranger du fait qu'en droit, l'enceinte de toute ambassade est considérée comme partie intégrante du pays qu'elle représente au nom du principe d'extraterritorialité. Alors, va pour l'ambassade de Gambie au Sénégal ? Peut-être que oui, peut-être que non parce qu'il faut savoir qu'en matière de sécurité, qui plus est celle d'un Président en cette trouble période, le secret et les fausses pistes sont de mise pour lui assurer une sécurité maximale. Fausse piste avez-vous dit ? Et si le menaçant navire de guerre nigérian qui cingle vers la Nigéria n'était pas juste là que pour jouer sa partition dans une éventuelle bataille militaire? Vous ne voyez toujours pas? Il pourrait constituer un cadre idéal de cérémonie d'investiture du Président élu Adama Barrow en eaux territoriales ...gambiennes !