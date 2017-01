Gambie: Face à la désertion de nombreux militaires, Jammeh recrute des "enfants" soldats

Yahya Jammeh se prépare à faire face à l'intervention militaire de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Face à la désertion de plusieurs de ses hommes, le "Babiili Mansa" a fait recruter des centaines de personnes pour les enrôler dans l'armée gambienne. "Ce qui est plus inquiétant, selon un enseignant gambien, cité par le quotidien sénégalais "Le Témoin", c'est que la plupart des nouvelles recrues sont des enfants âgés de 16 à et 18 ans. "Deux de mes frères ont été déclarés aptes lorsqu'ils se sont présentés à la base de recrutement alors que le plus âgé n'a que 18 ans à peine et l'autre en a 16. Ils ne sont pas les seuls car, à Sérékounda, beaucoup d'enfants ont été enrôlés dans l'armée", témoigne A.T. Joop, actuellement réfugié au quartier Boustane à Kaolack avec quelques membres de sa famille. A la question de savoir si ces enfants ont été forcés à rejoindre les unités de l'armée gambienne? Le sieur Joop répond par la négative et précise. "Non! Pour être sincère, ils sont allés volontairement dans les centres de recrutement car ils ont toujours voulu porter l'uniforme militaire. Cette crise constitue pour eux, par conséquent, une occasion ou jamais pour eux d'accomplir leur rêve. Mais personne ne les a forcés".



A quatre jours de la fin de la transition, le président Jammeh multiplie des actes pour éviter les mauvaises surprises. Après le simple quadrillage militaire observé dans la capitale gambienne, il a accéléré la cadence de la bunkérisation de son pays. Selon le site Kewoulo, il a sorti ses soldats dans les rues et renforcé des postes de combats protégés par des sacs de sable avec des mitrailleuses lourdes -12, 7mm. Entre Joswan et Banjul, à City-corner, de gros chars de combat, de fabrication russe, sont déployés et les soldats sont vêtus de tenues de combat.