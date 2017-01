Gambie : Fatoumata Jahumpa Ceesay lâche Jammeh et lui demande de quitter le pouvoir

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2017 à 10:24

Que reste-t-il encore de Yaya Jammeh? Alors que l'on s'approche de la date fatidique du 19 janvier, sa Cour se vide de ses occupants. Fatoumata Jahumpa Ceesay, jusque-là chargée de presse à la présidence de la République, a décidé de quitter le navire qui menace de couler avec la perspective d'une intervention militaire de la CEDEAO.



La dame a adressé à « Babli Mansa » (le roi conquérant des rizière), le Président Gambien, une lettre dans laquelle, elle lui conseille de remettre pacifiquement le pouvoir pour l'intérêt de la Nation. Dans le texte de six pages dont elle a fait ampliation aux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, les Présidents de la CEDEAO et à l'envoyé spécial des Nations-Unies pour l'Afrique, Fatoumata Jahumpa Cessay a appelé Jammeh à œuvrer pour une issue pacifique et heureuse de la crise.



Proche parmi les proches de Jammeh, Mme Ceessay a fait campagne pour ce dernier lors des différentes élections. Elle a servi sous Jammeh dans diverses fonctions, notamment en tant que chargée de la presse. Elle était pressentie pour être députée et plus tard, Présidente de l'Assemblée nationale, selon les médias gambiens proches de l'opposition.

