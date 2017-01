Gambie: Idrissa Seck exprime toute sa solidarité aux forces de sécurité et de défense du Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

"J'exprime toute ma solidarité avec nos forces de sécurité et de défense qui interviennent en Gambie sous l'égide de la CEDEAO et de l'ONU.

Que Dieu les protège ainsi que le peuple gambien et ses hôtes."

Idrissa Seck



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook