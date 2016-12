Gambie: Jammeh accusé d'avoir confectionné des cartes d'identité gambienne pour des djihdistes

S'agit-il d'une menace réelle ou d'une guerre médiatique pour le discréditer d'avantage aux yeux de l'opinion? En tout cas, d'après les informations du quotidien sénégalais "Le Témoin", Yaya Jammeh aurait fait appel à des jihadistes pour lui prêter main forte en cas d'attaque militaire des pays de la CEDEAO. Pour les faire fondre dans la masse et les faire passer inaperçus, le président sortant de la Gambie aurait fait confectionner des cartes d'identité gambienne à ses "commandos de la morts" venus des quatre coins de la sous-région. Combien sont-ils? Difficile de répondre à cette question. Mais, selon des chancelleries accréditées à Banjul dont fait écho "Le Témoin", ces fous de Dieu auraient pour mission de mener des actes de sabotages dans certains pays prenant part à la coalition armée visant à faire plier bagages le régime de Yaya Jammeh après le 19 janvier, date-butoir que lui a fixé la CEDEAO et qui marque la fin de son mandat. Réunis en sommet extraordinaire à Abuja, les pays de la CEDEAO ont invité Jammeh à céder au plus vite le pouvoir à Adama Barrow pour éviter une épreuve de force. «Le président gambien Yahya Jammeh doit accepter sa défaite et se retirer tranquillement, faute de quoi la CEDEAO sera dans l’obligation d’engager l’épreuve de force», lance Macky Sall qui répondait aux questions de Christophe Boisbouvier de la Rfi. « La date limite que nous avons, c’est le 19 janvier, à laquelle le mandat du président Yahya Jammeh finit », insiste Marcel de Souza, président de la Commission de la CEDEAO. « S’il ne s’en va pas, nous avons les forces d’attente qui sont déjà mises en alerte. Ces forces d’attente doivent pouvoir intervenir ou faire rétablir la volonté du peuple », prévient-t-il, arguant qu'en cas d’intervention militaire contre la Gambie " le Sénégal prendra la direction de l’opération".

Une chose est sûre, renchérit le quotidien "Le Témoin, le Sénégal comme la plus part des pays de la CEDEAO, pourrait être une cible privilégiée des représailles du Président Jammeh, s'il ne bluffe pas, bien sûr.