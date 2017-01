Gambie: Jammeh opère une vague d'arrestations d'officiers militaires à Banjul

A trois jours de la fin de la transition et la prestation de serment d'Adama Barrow, Yahya Jammeh tente de mettre hors d'état de nuire les éléments de l'armée qui s'opposeraient à sa volonté de rester au pouvoir. Certains qui avaient fait allégeance au président élu ont été arrêtés et gardés au secret. Selon un journal en ligne gambien proche de l'opposition, le lieutenant Nuha William Jammeh à la tête d'une équipe de policiers a rassemblé, dimanche soir, des officiers supérieurs de l'Armée à la caserne de Fajara. Sur place, le capitaine Babucarr Bah alias «Van damme» et le capitaine Demba Baldeh alias «Mbarode» ont tous les deux été arrêtés pour avoir fait allégeance au président élu, Adama Barrow.

Plus tard, d'autre arrestations ont été effectuées, et parmi les personnes arrêtées figurent le colonel Hena Sambou, le lieutenant-colonel Junior Joof, le lieutenant-colonel Mai Touray, le major Yusupha Jammeh, l'adjudant de première classe Bangally S, l'adjudant de première classe, Nfansu fofana, MB Sarr de classe 1, le Sergent Kemo Manneh et l'ancien sergent Doudou Touray.

Selon la même source, cinq des personnes arrêtées sont détenues au siège de la National Intelligence Agency à Banjul.