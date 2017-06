Gambie: La cache du parc automobile de Jammeh découverte

Les nouvelles autorités gambiennes viennent de faire une importante découverte. Elles ont mis la main sur un impressionnant parc automobile de Yahya Jammeh. Au moment de son exil en Guinée Equatoriale en janvier dernier, l'ex-Président gambien avait fait embarquer plusieurs véhicules dont deux Rolls-Royce et une Mercedes-Benz lui appartenant dans l'avion-cargo à lui affrété par le Président tchadien, Idriss Déby Itno.



Les véhicules que Jammeh n'avait pas pu convoyer avaient été cachés dans une forêt près de Kanilaï . Mais il y a un mois, la cache a été découverte lors d'une opération de sécurisation menée par les militaires de la Cedeao .



D'après nos sources, il s'agit de voitures de luxe dont un Chrysler qui étaient tellement bien dissimulées qu'elles pouvait passer inaperçues. Mieux, il n'y avait pas l'ombre d'un gardien sur les lieux. Toujours est-il que la cache a été découverte. C'est dire que le régime d'Adama Barrow entend récupérer dans la mesure du possible, les biens dont son prédécesseur se serait emparé.



D'ailleurs, depuis le mois de mai dernier, la Justice gambienne a gelé les biens de l'ex-Président Yahya Jammeh, soupçonné d'avoir détourné plus de 44 millions d'euros avant son départ en exil, selon le ministre de la Justice.



Lors d'une conférence de presse tenue le 22 mai 2017, le ministre de la Justice, Abubacar Tambadou, a déclaré que l'ex-homme fort de Banjul avait personnellement ou indirectement, procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars de la Banque centrale de fonds appartenant à l'Etat.



Enquête