Gambie: La vice-présidente, Isatou Njie Saidy, a démissionné

La série de démissions de ministres gambiens se poursuit de plus belle. Après Abdou Kolley, ministre de l’Economie et des finances, ce mardi, qui s’est réfugié à Kolda, on vient d’annoncer la démission de la vice-présidente gambienne, Isatou Njie Saidy.



A ce jour, six démissions ont été enregistrées. Il s’agit, entre autres, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Finances celui du commerce, de l’environnement, du Tourisme, de l’Economie et des finances…