Gambie: Le Général Ousmane Badje fait une nouvelle allégeance à Adama Barrow (Vidéo)

Le très versatile chef de l'armée gambienne, le Général Ousmane Badje a fait une nouvelle allégeance au nouveau président, Adama Barrow. Dans cette vidéo diffusée hier vendredi sur internet, le Cemga Badje déclare qu'il reconnait Barrow comme nouveau commandant en chef et qu'il ne combattrait pas les forces de la Cedeao. "Nous allons les accueillir avec des fleurs et leur faire une tasse de thé", a déclaré Badjie avant d'ajouter: "C'est un problème politique. C'est un malentendu. Nous n'allons pas lutter contre le Nigérian, le Togolais ou toute armée qui vient."

Le général Badje avait déclaré qu'il se soumettrait aux ordres d'Adama Barrow, déclaré vainqueur au lendemain de l'élection du 1 décembre 2016. Quelques jours plus tard, il est revenu sur sa décision. "C’est Yahya Jammeh qui me paye. Je fais ce qu’il me dit », avait-il dit. Comme quoi uniforme ne rime pas toujours avec fidélité.