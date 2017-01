Gambie : Le général Ousman Badjie assure à Yahya Jammeh la loyauté des forces armées gambiennes

Le général Ousman Badjie a assuré à M. Jammeh sa loyauté et le soutien indéfectibles des forces armées gambiennes.



Le chef d'Etat-major de l'armée gambienne a annoncé son soutien inconditionnel au président Yahya Jammeh.



Dans un message au président publié dans les médias gambiens, le général Ousman Badjie a assuré à M. Jammeh sa loyauté et le soutien indéfectibles des forces armées gambiennes.



La pression nationale et internationale s'accentuent sur M. Jammeh pour qu'il cède le pouvoir après avoir perdu les élections le mois dernier.



Il avait d'abord accepté les résultats, avant de se raviser. Les dirigeants la région ouest-africaine ont averti qu'ils sont prêts à le forcer à partir militairement si nécessaire.



La passation de pouvoir entre le président sortant Jammeh et le président élu, Adama Barrow devrait intervenir le 19 janvier.



Source BBC