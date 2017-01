Gambie: Les détails de la médiation du Président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz

Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a confié à Adama Barrow que ceux qui l’aident à utiliser la force pour déloger Yahya Jammeh pourrait ne pas l’aider à reconstruire la Gambie, ont rapporté des sources d'Alakhbar.



«Peut-être que vous n’aurez plus de pays à gouverner après la guerre », a ajouté le chef de l’Etat mauritanien à Adama Baro qu'il a rencontré jeudi à Dakar.



Ould Abdel Aziz qui tentait une dernière médiation dans la crise gambienne a demandé à Adama Barrow d’adhérer à la solution pacifique qui a été acceptée, selon lui, par l’autre partie en l’occurrence Yahya Jammeh.



Auparavant, Yahya Jammeh avait confié à Ould Abdel Aziz qu’il acceptait de quitter le pouvoir en échange d’une amnistie. Les deux hommes se sont rencontrés pendant quatre heures d’horloge, mercredi à Banjul.



Yahya Jammeh avait demandé aussi le report de l’investiture de Barro jusqu’à la décision de la Cour suprême sur sa demande d’annulation des élections du 1er décembre 2016. Et jammeh de promettre de respecter tout verdict qui émanerait de la cour.



Jammeh avait aussi exprimé son souhait à une solution inter-gambienne exprimant son rejet d’une intervention étrangère.



Yahya Jammeh avait par ailleurs reproché à son adversaire Adama Barrow de lui avoir refusé son droit de contester les élections et d’attendre la décision de la Cour suprême.



