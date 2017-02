Gambie: Sale temps pour le clan Jammeh

C'est le début de la descente aux enfers pour les dignitaires du régime de Yahya Jammeh. Quelques jours après le départ en exil de ce dernier, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés.



L'ancien ministre de l'Intérieur Ousman Sonko, interpellé jeudi dernier en Suisse, a été placé sous mandat de dépôt par le parquet général qui a ouvert contre lui, une information judiciaire pour crimes contre l'humanité. Ousman Sonko a fui la Gambie au début de la crise post-électorale et s'était réfugié dans un premier temps en Suède puis en Suisse dans un Centre pour réfugiés. Il a été interpellé suite à un signalement d'une Ong local qui avait déposé plainte contre lui avec constitution de partie civile.



Quatre militaires membres de la sécurité de l'ancienne Première dame Zeïnab Jammeh ont aussi été arrêtés à Karang et transférés à Dakar où ils sont toujours auditionnés par la Division des investigations criminelles. Avant eux, la Dic recevait le Général Bora Colley, chef des "Jungallars", une milice accusée par les organisations de défense de l'homme de plusieurs cas d'assassinat et de disparation d'opposants et journalistes. Le général Colley avait été arrêté à Mpack (Ziguinchor) où il tentait de rallier la Guinée-Bissau. Une importante somme d'argent aurait été trouvé par devers lui.

Source: Libération