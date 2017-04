Gambie: Trois soldats blessés dans un accrochage à Kanilaï (images)

Trois soldats gambiens ont été blessés, lors d'un échange de tirs avec les forces de la Cedeao (Ecomig) à Kanilai, village natal de Yahya Jammeh, rapportent plusieurs médias. Plusieurs versions s'opposent sur l'origine de l'incident. Selon le journal Freedom, l’altercation est due au refus des soldats de laisser les éléments de l’Ecomig entrer dans la Résidence de l’ancien président de la Gambie.



Pour sa part, le lieutenant-colonel Omar Bojang, cité par "fatunetwork", souligne que l'incident s'est produit hier matin à Kanilaï, à la suite d'un "malentendu", sans donner plus de détails. "La situation est sous contrôle et il n'y a aucune raison de paniquer. La question sera examinée conjointement par une commission d'enquête pour déterminer ce qui a provoqué l'incident ", a déclaré M. Bojang.



Il a ajouté que cette commission va enquêter sur l'incident et présentera un rapport. "Mais en réalité, ce n'était qu'un simple malentendu qui a été vite maîtrisé. Il n'y a absolument aucune raison de paniquer ", a-t-il insisté. Les deux soldats blessés aux jambes sont évacués au centre de santé de Bwiam où ils ont reçu des soins. Le calme est revenu, mais les autorités gambiennes ont déployé une équipe dirigée par le Général Yankuba Drammeh pour faire la lumière sur l’incident de Kanilai.