Gambie: Un Sénégalais arrêté pour 2 meurtres, 4 viols et 4 incendies

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017

Dix chefs d’accusations pèsent sur la tête d’un Sénégalais, dont l’identité n’a pas été révélée, en Gambie.



Il est inculpé pour 2 chefs de meurtre, 4 chefs d’accusations de viol et de 4 autres portant sur incendie et vols.



Le présumé violeur et meurtrier se promenait dans les rues huppées de Banjul, à la recherche de sa proie. Il repérait les maisons dont les fenêtres restaient à moitié ouvertes pour s’y introduire et trouver sa victime.



Le 15 juin dernier, mal lui en pris. Surpris dans sa forfaiture, il est passé à tabac par les habitants du quartier, ameutés par les cris de la victime, avant d’être livré à la police.



(Source: Les Echos)

