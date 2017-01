Gambie: Yahya Jammeh décrète l'Etat d'urgence, Adama Barrow rejette le décret

Le président élu de la Gambie Adama Barrow a qualifié d'"illégale" la mesure de Yaya Jammeh indiquant que ce dernier a violé "l'esprit et la lettre de la loi fondamentale". Adama Barrow précise que l'Etat d'urgence décrété par Jammeh n'empêchera pas son nouveau gouvernement d'assumer le pouvoir. "Une directive exécutive ne constitue pas une loi et ne peut pas outrepasser la loi. Le Parlement a le pouvoir de légiférer, mais une loi ne peut pas outrepasser la Constitution", a martelé Adama Barrow. Pour le Président élu, le Parlement n'a aucune compétence législative en vertu des considérations judiciaires et factuelles pertinentes pour concéder cette parodie de Yahya Jammeh. Le communiqué du Président élu d'ajouter que le Parlement ne peut renverser ni l'application de l'article 63 de la Constitution, ni l'effet de son application. "L'article 34 de la Constitution est sans ambiguïté. Il ne peut être invoqué que sous réserve d'une condition préalable obligatoire. Il existe une situation, qui, si elle est permise, peut conduire à un Etat d'urgence public", ajoute Adama Barrow, tout en précisant que l'Etat d'urgence de 90 jours "ne se maintiendra pas, ne sera pas respectée non plus".

source: walfquotidien