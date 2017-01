Gambie: ce que la Constitution prévoit sur le processus électoral En Gambie, l'organisation des élections est confiée à la CEI (commission électorale indépendante) selon la Constitution ratifiée en août 1996. Cette constitution a été amendée en 2014 avec la suppression du second tour. Avec ce nouvel amendement, le candidat qui obtient le plus de suffrages remporte l'élection à un tour, a rappelé hier une fiche d'information d'Africa Check.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 10:15 | | 1 commentaire(s)|

Depuis 1997, la CEI a organisé plusieurs élections dont les présidentielles de 2001, 2006 et 2011, toutes remportées par Yahya Jammeh. Mais en cas de contestation des résultats publiés par la CEI, la Cour Suprême peut aussi se prononcer sur la validité des élections présidentielles, la publication officielle et ses conséquences pour la sécurité de l'Etat. Ainsi l'article 49 de la Constitution stipule que tout parti politique qui a participé à l'élection présidentielle ou tout candidat indépendant qui a participé au scrutin, peut saisir la Cour Suprême. En réalité, cette Cour composée de cinq membres, ne compte actuellement que deux juges Gambiens et trois autres juges originaires d'autres pays africains, membres du Commonwealth. "Le candidat Jammeh a usé de ce droit pour contester le résultat de l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 dont le vainqueur proclamé est son opposant Adama Barrow. " Mais, avertit l'ancien ambassadeur de la Gambie aux Etats-Unis, ce recours ne peut pas empêcher la prestation de serment du nouveau Président Barrow" a-t-il précisé aux journalistes d'Africa Cheik. Toutefois, il faut souligner selon la même source que la Cour Suprême de la Gambie n'a pas pu se prononcer sur la requête du candidat Jammeh. Ses membres étrangers ont manqué à l'appel. Pour contester la validité de l'élection d'un Président de la République, les partis politiques peuvent saisir la Cour Suprême en remplissant une pétition dans les dix jours qui suivent la publication des résultats . Par ailleurs, l'article 63 de la Constitution indique dans son alinéa 2 que le Président élu prend fonction 60 jours après la date de son élection.

source: enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook