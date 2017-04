Gambie; de nouveaux éléments dans l'enquête sur le meurtre de Deyda Haydara Les enquêtes sur la disparition de Gambiens sous le régime de l'ancien Président Yaya Jammeh continuent de livrer des révélations fracassantes. Le "Jungullar" (garde présidentielle) Malick Jatta avoue avoir pris part au meurtre du journaliste Deyda Haydara et au massacre de 44 Ghanéens.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2017

Selon Freedom newspaper, Malick Jatta a coopéré avec les enquêteurs en dévoilant aussi les tombes secrètes à Kanilaï et ailleurs dans tout le pays. Malick Jatta a fourni beaucoup d'informations aux enquêteurs. La famille du journaliste Deyda Haydara saura à la fin de l'enquête, qui est le meurtrier de leur parent.



Et également, les révélations de Malick Jatta sur le massacre de ressortissants Ghanéens feront sans doute trembler le Ghana. Il est revenu de manière précise sur les circonstances du massacre de ces Ghanéens. alors que le régime de Yahya Jammeh soutenait que les Ghanéens se seraient noyés dans le village côtier de Brufut. Il avait même dédommagé certaines familles lorsque le Ghana avait exercé une forte pression sur la Gambie. Malick Jatta qui avait participé à l'extermination de ces marins ghanéens a ainsi lâché une bombe.



source: l'AS

