Gambie: échanges de tirs entre des militaires gambiens et les soldats de la mission de la CEDEAO (MICEGA)

Des échanges de tirs ont eu lieu, jeudi dernier, à Kanilai, village natal de l’ex-Président Yahya Jammeh, entre des soldats de la mission de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des militaires gambiens.



En effet, tout est parti d'une mission de recherche de cache d'armes présumée au domicile de l'ex-Président Yahya Jammeh selon les médias locaux gambiens. Les militaires gambiens en faction audit domicile, se sont alors opposés aux soldats de la MICEGA venus très tôt jeudi matin. Ces derniers leur refusant l’accès au domicile de l’ex chef de l’Etat, un cafouillage va naître engendrant des échanges de tirs.







Selon les informations, deux soldats pro-Jammeh, parmi les militaires gambiens en faction, ont été blessés. Ils ont été évacués d’urgence vers un hôpital. En attendant, l’armée gambienne et le commandement de la MICEGA ouvrent une enquête pour situer les responsabilités.



C’est le deuxième incident en l’espace de quelques jours. L’on se souvient, le 4 avril dernier, le même groupe de militaires gambiens commis à la surveillance de la maison de Yahya Jammeh à Kanilai, avait obligé une unité de leurs collègues du camp militaire de Yundum, à rebrousser chemin. Alors qu’ils devaient se rendre à Alla Kunda, à la recherche d’une fosse censée cacher les restes de deux ressortissants américains d’origine gambienne, portés disparus en Gambie depuis 2013.



Rappelons que, la Gambie a été secouée par une crise socio-politique, suite à la victoire d’Adama Barrow à la présidentielle de décembre 2016. Yahya Jammeh qui avait reconnu sa défaite en saluant le vainqueur, a remis en cause sa parole en reniant la transparence de l’élection. C’est du fait de la pression de la communauté internationale, et notamment celle de la Commission de la CEDEAO, que Yahya Jammeh s’est résolu à quitter le pouvoir.



Ces rixes fréquentes entre soldats gambiens et forces étrangères sont la preuve que la page Yahya Jammeh est loin d’être tournée.



