Gambie : l'ONU promet un appui contre l'impunité Un responsable de l’ONU a déclaré mercredi que, l’organisation est prête à appuyer la Gambie à lutter contre l’impunité. Un clin d‘œil est fait aux crimes allégués au régime de Yahyah Jammeh.

Toutefois, cela ne serait se faire sans la sollicitation de l’organisation onusienne par les nouveaux dirigeants du pays.

"Nous avons discuté du besoin d’une réconciliation nationale, sans exclusive, et de la nécessité que des comptes et que la justice (…) soient rendus. L’ ONU ne soutient l’impunité nulle part dans le monde ", a indiqué Jeffrey Feltman, le responsable des Affaires politiques de l’ ONU . C’est lors d’une visite de travail en compagnie du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas, que M. Feltman a tenu ces propos.La Gambie fait face à de nombreux défis liés aux droits humains, la réconciliation nationale, l’implication des jeunes et des femmes dans le développement économique.

En effet, l’ex-président gambie, Yahya Jammeh, avant son départ en janvier, a eu des garantis de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’Union africaine, sur ses ‘‘droits’‘. Cependant, aucune immunité ne lui a été accordée, analysent certains experts.

Battu à l‘élection présidentielle, Yahya Jammeh, avait dans un premier temps accepté sa défaite, et après remis en cause la crédibilité de l‘élection. Finalement, il a quitté la Gambie le 21 janvier pour un exil en Guinée équatoriale.



