Gambie: l'ex-patron des prisons, David Colley libéré sous caution

L'ancien directeur du Service pénitentiaire de Gambie, David Colley, a été libéré sous caution, selon les médias gambien. Accusé d'abus de pouvoir durant le règne de Yahya Jammeh, Colley a été arrêté et détenu au commissariat de police de Kaïraba, quelques jours après avoir été relevé de ses fonctions.



Il lui est reproché d'avoir permis à l'ancien président d'abuser des droits des prisonniers spécialement ceux des politiques prisonniers dans la prison Mile II. Quelques jours après sa prise de fonction, le nouveau président Adama Barrow a procédé à des purges massives dans la police et dans l’armée.



Parmi les officiers licenciés figurent le général Musa Savage, ancien commandant du camp de Kanilaï, le Chef d’état-major de l’armée (CDS) Ousman Badjie, Ma Bah, l’ancien ministre de l’Intérieur et le général Sowe, entre autres.