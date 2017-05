Gambie: la justice gèle les biens de l'ex-Président Yahya Jammeh

Il est soupçonné d’avoir détourné plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil, a annoncé le ministre de la Justice.



“L’ex-Président Yahya Jammeh a personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal d’au moins 50 millions de dollars de la Banque centrale de fonds appartenant à l’Etat", a déclaré le ministre, Abubacarr Tambadou, citant notamment l’opérateur public de téléphonie mobile.



“Nous avons obtenu aujourd’hui une décision de justice gelant ou opérant une saisie sur les biens connus dans le pays du Président Jammeh et les sociétés qui lui sont associées”, a ajouté M. Tambadou lors d’une conférence de presse.



C’est la première fois que le nouveau gouvernement évalue officiellement les avoirs retirés selon lui des caisses de l‘État par le président gambien avant qu’il ne quitte le pays, en janvier, pour la Guinée équatoriale.



Juste après son départ, son successeur Adama Barrow avait accusé M. Jammeh d‘être parti en vidant les caisses du pays.



“Au moment où nous prenons en main le gouvernement, la Gambie est en détresse financière”, avait affirmé M. Barrow dans une déclaration lue à Dakar par son conseiller, Mai Fatty, l’actuel ministre de l’Intérieur. “En l’espace de deux semaines, 500 millions de dalasi (environ 10,7 millions d’euros) ont été retirés” par Yahya Jammeh", avait-il dit.



Mais ces accusations n’avaient pu être vérifiées à l‘époque à Banjul. Il était même apparu qu’Adama Barrow avait accepté de le laisser emporter tous les biens qu’il souhaitait, y compris sa collection de voitures de luxe.



La décision annoncée lundi, concerne 88 comptes bancaires au nom de M. Jammeh ou ses associés ainsi que 14 sociétés liées à lui, a affirmé M. Tambadou.



La décision de justice de lundi visait à empêcher “une liquidation ou une disparition des biens” de l’ex-Président Jammeh, a ajouté M. Tambadou, selon lequel elle ne concerne que ses possessions en Gambie.



Le Président Barrow a limogé il y a une dizaine de jours, le gouverneur de la Banque centrale et ses deux adjoints. Aucun motif n’a été rendu public pour ce limogeage, mais une source gouvernementale a affirmé à l’AFP, qu’il serait lié à la découverte de la disparition de millions de dollars.



Yahya Jammeh contrôlait en Gambie des activités allant de la boulangerie aux fermes agricoles et était régulièrement accusé de mettre la main sur des secteurs commerciaux florissants.



La semaine dernière, trois cousins de Yahya Jammeh ont été inculpés de vol, pour avoir vendu du bétail lui appartenant.



AFP