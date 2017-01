Gambie: la nomination de la vice-Présidente contestée, Adama Barrow promet de rectifier le tir

De Dakar où il est en exil, Adama Barrow a nommé avant hier, lundi 23 janvier, Fatoumata Tambajang au poste de vice-Présidente. Sitôt la nouvelle rendue publique, par son porte-parole, Halifa Sallah, les Gambiens n'ont pas manqué de manifester leur désolation, accusant le président d'avoir violé la Constitution. D'après eux, Mme Tambajang est atteinte par la limite d'âge, puisque la Constitution gambienne stipule que la nouvelle vice-Présidente doit remplir les mêmes conditions que celles requises pour être président de la République. L'article 62 (1) (b) de la Constitution de 1997 fixe l'âge minimum du Président à 30 ans et maximum à 65 ans, et c'est ce qui est valable pour la vice-Présidente. Alors que Fatoumata Tambajang aura 68 ans le 22 octobre prochain, car elle est née en 1948. Des accusations non contestées par le camp du Président Barrow. Interrogé par "L'Observateur", le porte-parole du gouvernement , Halifa Sallah a fait comprendre qu'ils sont en train de vérifier... pour éventuellement rectifier le tir. "Des gens soutiennent qu'elle a 65 ans, nous ne disons la pas le contraire. Mais le Président nous a chargé de vérifier cela. Et il prendra la mesure adéquate, selon la Constitution", fait-il savoir. S'agissant du nombre de ministres devant accompagner la vice-Présidente, M. Sallah révèle qu'ils seront compris entre 20 et 30 chefs de département. "Tous les partis de la coalition auront au moins un représentant, en plus des technocrates issus des différentes secteurs. On aura un gouvernement de moins de 30 ministres, mais supérieur à 20", renseigne-t-il.