Gambie : le Conseil de sécurité appelle à nouveau Yaya Jammeh à rendre le pouvoir au président élu Adama Barrow

Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé le contenu de leur Déclaration présidentielle du 21 décembre 2016 en appelant.



Ainsi ils réitèrent leur appel au Président sortant JAMMEH et aux autorités gambiennes compétentes pour le strict respect des résultats de l’élection présidentielle du 1er décembre 2016, pour le respect de la volonté du peuple gambien en vue d’une transition pacifique et ordonnée et d’un transfert du pouvoir au président élu Adama BARROW le 19 janvier 2017 conformément à la constitution gambienne.



Les membres du Conseil de sécurité ont apporté leur soutien aux efforts continus de la CEDEAO, de l’Union Africaine en vue de promouvoir la paix, la stabilité et la bonne gouvernance dans la région. Ils se sont dits encouragés par l’engagement des acteurs de la région, y compris la visite, ce jour, d’une délégation de haut niveau de la CEDEAO à Banjul et ont pris note de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, tenue ce jour, ainsi que du communiqué publié en cette occasion



A cet effet, les membres du Conseil de sécurité se disent engager à continuer de suivre étroitement la situation en Gambie.