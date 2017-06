Gambie: le Président Adama Barrow rompt avec le Qatar

La Gambie a annoncé officiellement, ce jeudi 15 juin 2017, la rupture de ses relations diplomatiques avec le Qatar. A travers cette décision, la Gambie rejoint d’autres pays africains comme les Comores, l’Egypte, la Mauritanie et le Tchad, qui ont apporté leur soutien à l’Arabie Saoudite.



Le royaume a organisé le boycott diplomatique du Qatar, qu’elle accuse de «soutenir le terrorisme et de financer des organisations terroristes». Le Président Barrow a-t-il été travaillé au corps par son ami et «mentor» Macky Sall?



En tout cas, le président sénégalais a décidé de lui enlever une épine du pied, en instruisant la Senelec de vendre de l’électricité à la Gambie, qui est de plus en plus plongée dans le noir ces derniers temps. Une situation qui ne va pas faciliter la tâche au nouveau Président, si cela perdurait.



Les Echos