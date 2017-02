Gambie: le Président Barrow peine à former son gouvernement, 10 ministres sur 18 nommés Une semaine après avoir regagné la Gambie, le Président Adama Barrow peine à former l'ensemble de son gouvernement, et aujourd'hui, 8 portefeuilles ministériels restent encore à pourvoir.

Dix des 18 ministres du nouveau gouvernement gambiens dont une femme, ont prêté serment hier à Banjul lors d'une cérémonie officielle dirigée par Adama Ngum-Njie, secrétaire du cabinet et présidée par le nouveau chef d'Etat, Adama Barrow. Parmi les 18 portefeuilles ministériels à pourvoir, 10 ont trouvé preneurs.



Les ministres restants seront désignés "en fonction de la compétence de individus, de leur expérience et de leur professionnalisme", avait notamment indiqué le porte-parole du Président Barrow, Halifa Sallah. Il informe cependant que des consultations sont en cours pour pourvoir les postes encore vacants.



Vainqueur de l'élection du 1er décembre face à Yahya Jammeh, qui avait initialement reconnu sa défaite avant de se raviser le 9 décembre, Adama Barrow Barrow avait été accueilli à Dakar le 15 janvier, à la demande de la CEDEAO qui craignait pour sa sécurité en Gambie tant que M. Jammeh était en place.



Il a prêté serment le 19 janvier à l'ambassade de Gambie à Dakar. Peu après, la CEDEAO lançait une opération pour forcer au départ M. Jammeh, qui a finalement quitté le pays le soir du 21 janvier pour être accueilli par la Guinée équatoriale.

