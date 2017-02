Gambie: le chef détat-major de l'armée Ousmane Badjie limogé

C’est la fin d’une époque, celle d’Ousmane Badjie, chef d‘état-major de l’armée gambienne depuis 2012. Il vient d‘être limogé par le nouveau Président de la République, Adama Barrow. Avec lui, quatre autres officiers de l’armée dont le chef du système pénitentiaire, David Colley, ont été éjectés.



Ironie du sort, c’est Masaneh Kineh qui occupera ce poste, fonctions qu’il a déjà occupées jusqu’en 2012, quand Yahya Jammeh décida de le remplacer par un certain… Ousmane Badjie. Ce dernier a cependant trouvé un point de chute, selon la presse locale.



Il a été redéployé au ministère des Affaires étrangères, affirme le journal Freedom Newspaper. Aussi, avant son limogeage, la presse locale avançait qu’il serait appelé à des fonctions diplomatiques, notamment à Cuba. Une information toujours pas confirmée de source officielle.



Personnage atypique et controversé, Ousmane Badjie avait joué un rôle plus ou moins déterminant lors de la crise post électorale qui a secoué la Gambie entre décembre 2016 et janvier 2017.



Après avoir plusieurs fois réitéré son soutien à son mentor Jammeh, le patron de l’armée avait fait volte-face lorsque l’intervention armée de la Cedeao s’est faite pressante autour du 19 janvier, après l’investiture au Sénégal d’Adama Barrow. Il avait alors, contre toute attente, annoncé que ses hommes ne combattraient pas contre les forces de la Cedeao pour perpétuer le mandat de Yahya Jammeh.



Pour beaucoup, cette déclaration d’Ousmane Badjie a mis le clou à la crise en Gambie, facilitant la dernière médiation de la Cedeao qui a débouché sur le départ en exil de Yahya Jammeh pour la Guinée équatoriale.



source: africanews.com