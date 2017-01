Gambie : les chefs de la défense de la CEDEAO se sont vus à Abuja en rapport de l'impasse politique gambienne

Les chefs militaires ouest-africains se sont réunis samedi dans la capitale nigériane, Abuja, alors qu'ils se préparaient à une éventuelle action militaire en Gambie



Le chef d'état-major de la Défense nigériane (CDS), Abayomi Gabriel Olonisakin, a accueilli les CDS de la CEDEAO au siège de la Défense (DHQ) Abuja pour discuter des moyens et des efforts pour atténuer l'impasse politique en Gambie suite au refus du président Yahya Jammeh Président élu, Adama Barrow, après avoir perdu l'élection du 1er décembre 2016.



Tout en accueillant les participants et les responsables de la CEDEAO au DHQ, le général Olonisakin a exprimé la disponibilité des chefs régionaux et des commandants militaires à poursuivre le dialogue avec les dirigeants politiques de la Gambie et à assurer une transition pacifique du pouvoir conformément à la Constitution gambienne.



Le président de la CEDEAO, le général Ziankahn du Libéria, le général CH Gueye du Sénégal, le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, Hajiya Salamatu, le vice-président gambien de la Commission, Edward Singhateh, le chef d'état-major de la Défense et le directeur du Ghana Officiers de l'état-major de la Défense, de l'Armée de terre, de la Marine et de la Force aérienne.



Pour des raisons de sécurité, aucune information n'a été communiquée à la fin de la réunion.





