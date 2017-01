Gambie: les noms des ministres du futur gouvernement de Barrow connus demain

Depuis son retour en Gambie, le président Adama Barrow travaille à la formation de son premier gouvernement d'après Yahya Jammeh. Mais la tâche ne lui semble pas du tout être facile, car chaque parti membre de la coalition qui l'a porté au pouvoir, veut avoir un portefeuille. Selon son porte-parole Halifa Sallah, onze postes ministériels ont déjà été mis en place et les occupants vont prendre fonction demain mercredi 1er février 2017. "Ils ont été informés de leur nomination, mais ils devront prêter serment ", a-t-il souligné sans citer de noms. "Je vous invite tous à assister à la cérémonie de prestation de serment demain ", a dit Sallah lors d'une conférence de presse, mardi à Banjul. Les onze portefeuilles ministériels sont, entre autres : Finances, Affaires étrangères, Intérieur, Jeunesse et Sports, Tourisme, Agriculture, Administration Locale, Commerce et, Forêt et Environnement. Il a également annoncé la nomination d'un Procureur général et de sept autres personnes pour compléter l'équipe gouvernementale. Toutefois, il a expliqué que toute personne ayant une double nationalité ne peut pas être nommée ministre en Gambie.