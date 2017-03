Gambie: pourquoi le Président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz boude Adama Barrow ?

Médiateur de la dernière chance, il a oeuvré avec Alpha Condé pour convaincre Yahya Jammeh de finalement quitter le pouvoir – et la Gambie. Mohamed Ould Abdelaziz n’a donc pas apprécié l’accueil timide qui lui a été réservé le 18 février, lors de la cérémonie d’investiture de son successeur, Adama Barrow. L’idylle entre le nouveau président gambien et son homologue sénégalais, Macky Sall, a en effet relégué au rang de figurant le chef de l’État mauritanien.

Alors qu’Adama Barrow a accueilli personnellement Macky Sall à l’aéroport, avant de défiler à ses côtés dans les rues de la capitale à bord d’une limousine décapotable, Mohamed Ould Abdelaziz a dû se contenter d’être reçu par la vice-présidente, Fatu Tambajang.

Durant la cérémonie, dont Macky Sall était l’invité d’honneur, le Mauritanien a eu l’impression de faire tapisserie. Il s’est d’ailleurs éclipsé avant la fin, évitant ainsi d’entendre le discours d’Adama Barrow, focalisé sur son « frère » sénégalais et sur les excellentes relations entre leurs deux pays.

Froissé aussi avec Dakar

Visiblement froissé, le chef d’État, l’un des seuls du continent à avoir entretenu des relations fructueuses avec l'infréquentable Yahya Jammeh, a aussitôt rappelé son ambassadeur à Banjul, qu’il a nommé à Washington séance tenante. Seul hic, aucun successeur n’est pour l’heure annoncé, malgré la présence en Gambie d’une importante communauté mauritanienne.

Avec Dakar, l’ambiance n’est guère plus chaleureuse, puisque Nouakchott vient d’expulser quarante pêcheurs sénégalais accusés de lancer leurs filets dans des zones interdites.