Gambie : une délégation de la CEDEAO à Banjul mercredi

Trois chefs d'Etat de l'Afrique de l'Ouest se rendront en Gambie mercredi pour faire pression sur Yahya Jammeh. La décision a été prise à l'issue d'un sommet extraordinaire à Abuja, au Nigéria.



Le président nigérian Mohammadu Buhari, la présidente du Libéria Ellen Sirleaf Johnson et leur homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma feront partie de la délégation. Ils demanderont à Yahya Jammeh d'accepter sa défaite à la présidentielle.



La Gambie traverse une crise politique depuis la présidentielle du 1er décembre. Le scrutin a été remporté officiellement par l'opposant Adama Barrow. Le président sortant Yahya Jammeh, qui dirige le pays depuis 22 ans, a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus sa défaite, une semaine après l'avoir acceptée et avoir félicité son rival.





Source BBCAFRIQUE