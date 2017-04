Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Gambie: une femme devient présidente du Parlement Rédigé par Alain Lolade le 12 Avril 2017 à 09:32 | Lu 326 fois Une juriste gambienne, Mariam Jack Denton, a été élue mardi présidente de l'Assemblée nationale issue du premier scrutin depuis le départ de Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 22 ans.

Ni Mme Denton, ni le vice-président du Parlement Momodo Sanneh, tous deux membres du Parti démocratique unifié (UDP), principale formation d'opposition sous Yahya Jammeh et vainqueur des élections législatives du 6 avril, ne font partie des 53 députés élus. Ils font partie du contingent de cinq députés nommés par le chef de l'Etat Adama Barrow.

Les 58 députés du Parlement monocaméral de cette ex-colonie britannique enclavée dans le territoire sénégalais, hormis sa façade atlantique, ont prêté serment devant le président de la Cour suprême, le juge Hassan Abubacarr Jallow.

Mme Denton s'est engagée à exercer ses fonctions «avec l'impartialité attendue du poste de président du Parlement et à en préserver la dignité».

En 2006, accusée de dissimulation de trahison à la suite d'une tentative de coup d'Etat, elle avait purgé trois mois de détention, mais les poursuites avaient été abandonnées ultérieurement.

Sur les cinq députés nommés, M. Barrow a désigné trois femmes, doublant la représentation féminine au Parlement, puisque seules trois candidates ont été élues.

Outre Mme Denton, les deux autres femmes nommées sont Ndey Yassin Secka, employée de la radiotélévision d'Etat GRTS, et Kumba Jaiteh, une responsable de la commission de la Concurrence et de la Protection des consommateurs.

Adama Barrow appartenait à l'UDP avant d'en démissionner pour représenter une large coalition contre Yahya Jammeh à l'élection présidentielle du 1er décembre 2016, dont les partis membres se présentaient séparément aux législatives.

L'UDP détient une majorité absolue au parlement, ayant obtenu 31 des 53 sièges à pourvoir, sans compter les députés nommés.

Le parti de M. Jammeh, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), n'a conservé que cinq sièges.

Le Congrès démocratique de Gambie (GDC), de Mama Kandeh, arrivé en troisième position à l'élection présidentielle, loin derrière MM. Barrow et Jammeh, a obtenu également cinq sièges.

D'autres partis de la coalition se partagent 11 des 12 sièges restants, le dernier revenant à un candidat indépendant.

Yahya Jammeh est parti en exil en Guinée équatoriale en janvier, à la suite d'une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne pour le forcer à céder le pouvoir.

Déclaré battu de moins de 20 000 voix par Adama Barrow, il a contesté pendant six semaines sa défaite.



