Gamou annuel de la Patte d'Oie: Le maire de Dakar Khalifa Sall a honoré ses engagements.

C'est avec un grand enthousiasme que la fraternité musulmane de la Patte d'oie a reçu 10 tonnes de ciment pour les travaux de ladite mosquée en chantier.



Le maire de Patte d'oie et non moins collègue à porter ce don au comité de gestion de ladite mosquée. Il a indiqué les remerciements à l'endroit des populations sur son emprisonnement, dans le même tempo il a sollicité les prières du conférencier Serigne Mbaye SY Abdou.



En compagnie du délégué et de l'imam , le marabout a axé son sermon sur le retour aux valeurs fondamentales de la religion : le respect des préceptes de l'islam et le retour aux enseignements du prophète.



La même action sera matérialisée à la grande mosquée de Grand-Medine à l'occasion de la traditionnelle Takoussanou Serigne Babacar à venir.



Le Gamou annuel de la Patte d'oie qui a eu lieu le 13 mai 2017 a pris fin à l'appel du muezzin pour la prière de l'aube.